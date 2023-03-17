Харківський Металіст та Олександрія відкриють вісімнадцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на ужгородському Авангарді.

Періца Огнєнович, після поразки від петровського Інгульця (1:2), залучив до стартового складу Пороха в центрі захисту, тоді як Коркішко зіграє ліворуч в атаці.

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти закарпатського Миная (1:1), вирішив використати з перших хвилин Логінова в центрі оборони, а Ковалець повернувся до трикутника в центрі поля.

Металіст: Єрмолов — Романюк, Порох, Мизюк, Картушов — Чайковський, Ралюченко — Бойчук, Демченко, Коркішко — Прядун.

Запасні: Костик, Шумілов, Наумець, Панасенко, Рязанцев, Самуел, Багачанський, Ніколишин, Влага.

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов, Цуріков — Мустафаєв, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Третьяков.

Запасні: Горох, Савченко, Бабогло, Сігеєв, Волошин, Кожушко, Шулянський, Скорко, Копина, Рибалка, Кобзар, Єрмаков.

Гра Металіст — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.