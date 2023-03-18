Україна

Суттєве фінансове підсилення для донецького колективу.

Донецький Шахтар вочевидь надовго запам’ятає миттєвості єврокубкової кампанії сезону-2022/23, яка стала для клубу першою з моменту початку повномасштабного вторгнення.

"Гірники" розпочинали свій шлях на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, де в рамках квартету F здобували перемогу над німецьким РБ Лейпциг, грали внічию проти мадридського Реала та двічі ділили очки зі шотландським Селтіком.

У підсумку, "гірники" посіли третє місце з шістьма здобутими балами, що дозволило продовжити виступи на міжнародній арені ще й на весняну частину, але вже в рамках Ліги Європи.

У попередньому раунді плей-оф цього турніру донеччани зуміли пройти французький Ренн, але вже на наступному етапі за підсумком двоматчевого двобою їх зупинив нідерландський Феєнорд.

Оскільки Шахтар настільки довго протримався в єврокубках, то не дивно, що саме команда Ігора Йовічевіча здобула найбільший обсяг призових від УЄФА серед усіх українських клубів — 43,6 млн євро, що становить 2/3 від загальної суми доходів у 63,4 млн євро.

Нагадаємо, що нещодавній матч проти Феєнорда завершився для донеччан антирекордною поразкою.