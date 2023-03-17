"Гірники" пропустили від голландського клубу сім м'ячів, а забили лише один.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
17 березня 2023, 11:58
Вчора, 16 березня, донецький Шахтар в гостях розгромно поступився голландському Феєнорду (1:7) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
За інформацією прес-служби УЄФА, Шахтар повторив антирекорд плей-оф турніру з найбільшої поразки.
У 2017 році АЗ поступився Ліоні (1:7), а в 2016 році Рапід програв Валенсії (0:6).
Зазначимо, що жодна команда з моменту перетворення турніру у 2009 році не програвала матч плей-оф із різницею у шість м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Шахтар вдруге в історії пропустив сім м'ячів у єврокубках.