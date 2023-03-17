Ліга Європи

"Гірники" пропустили від голландського клубу сім м'ячів, а забили лише один.

Вчора, 16 березня, донецький Шахтар в гостях розгромно поступився голландському Феєнорду (1:7) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

За інформацією прес-служби УЄФА, Шахтар повторив антирекорд плей-оф турніру з найбільшої поразки.

У 2017 році АЗ поступився Ліоні (1:7), а в 2016 році Рапід програв Валенсії (0:6).

Зазначимо, що жодна команда з моменту перетворення турніру у 2009 році не програвала матч плей-оф із різницею у шість м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Шахтар вдруге в історії пропустив сім м'ячів у єврокубках.