Кияни припинили виступи ще восени, але заробили чимало.
фото ФК Динамо Київ
18 березня 2023, 10:54
Виступи київського Динамо на міжнародній арені в сезоні-2022/24 були відносно швидкоплинними, проте команда Мірчі Луческу встигла подарувати нам як позитивні, так і негативні емоції.
"Біло-сині" розпочинали свій шлях на відбірковому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, де спочатку долали турецький Фенербахче та австрійський гравець, але до групового етапу так і не потрапили через втручання лісабонської Бенфіки.
Зрештою, кияни опинились у квартеті Ліги Європи з тим-таки Фенербахче, кіпрським АЕК Ларнака та французьким Ренном.
Ян наслідок — одна нічия та припинення участі в єврокубках через підсумкову четверту сходинку.
Проте особливо розчаровуватись від цих результатів столичному клубу не дасть УЄФА, зарахувавши до клубу додаткову виплату в розмірі 12,67 млн євро.
Таким чином Динамо заробило майже 20% від загальної суми призових у 63,4 млн євро, які отримали українські клуби.
Лише донецький Шахтар перевершив команду Мірчу Луческу за цим показником.