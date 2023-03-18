Україна

Кияни припинили виступи ще восени, але заробили чимало.

Виступи київського Динамо на міжнародній арені в сезоні-2022/24 були відносно швидкоплинними, проте команда Мірчі Луческу встигла подарувати нам як позитивні, так і негативні емоції.

"Біло-сині" розпочинали свій шлях на відбірковому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, де спочатку долали турецький Фенербахче та австрійський гравець, але до групового етапу так і не потрапили через втручання лісабонської Бенфіки.

Зрештою, кияни опинились у квартеті Ліги Європи з тим-таки Фенербахче, кіпрським АЕК Ларнака та французьким Ренном.

Ян наслідок — одна нічия та припинення участі в єврокубках через підсумкову четверту сходинку.

Проте особливо розчаровуватись від цих результатів столичному клубу не дасть УЄФА, зарахувавши до клубу додаткову виплату в розмірі 12,67 млн євро.

Таким чином Динамо заробило майже 20% від загальної суми призових у 63,4 млн євро, які отримали українські клуби.

Лише донецький Шахтар перевершив команду Мірчу Луческу за цим показником.