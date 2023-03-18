Україна

Найменше дістанеться полтавцям.

Європейська міжнародна частина кампанії на клубному рівні для українських колективів остаточно добігла кінця разом із програним донецьким Шахтарем матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти нідерландського Феєнорда.

Після цього актуальним питанням стало підбиття підсумків виступів наших клубів у міжнародних змаганнях у поточному сезоні, зокрема, за допомоги підрахунку призових коштів від організаторів турнірів.

І якщо донецькому Шахтарю та київському Динамо на двох удалось заробити більше 55 млн євро, то іншій трійці команд у складі дніпровського Дніпра-1, луганської Зорі та полтавської Ворскли, довелось розраховувати на значно менші виплати.

Команда Олександра Кучера зупинилась на попередньому раунді Ліги конференцій УЄФА та матчах проти АЕК Ларнака навесні, до цього зігравши проти кіпрського Аполлона, ліхтенштейнського Вадуца та нідерландського АЗ Алкмар у групі.

За ці матчі, а також невдалу спробу кваліфікуватись до Ліги Європи, дніпряни отримають 6,08 млн євро.

Футболісти Патріка ван Леувена програли за крок до фіналу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА румунській Університаті, тому отримають лише 650 тис. євро.

А гравці Віктора Скрипника не подужали на ще більш ранній стадії відбору до цього турніру шведський АІК, тож розраховуватимуть на 450 тис. євро.

Загалом призовий фонд для українських команд склав 63,4 млн. євро.