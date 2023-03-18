Україна

29-річний українець має проблеми з коліном.

Півзахисник луганської Зорі В'ячеслав Чурко більше не зіграє за свою команду цього сезону. Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 29-річний хавбек має надрив хряща в коліні і наступного тижня він перенесе операцію.

"Те, що ми тренуємось на штучному полі – мабуть, повпливало. Тобто намішали штучне з травою – можливо через це.

Минула година тренування, багато що робили на штучному полі, діагоналі там, всяке різне. У моменті передача на 5-7 метрів і просто різкий біль у коліні. Я відразу підійшов до лікаря, він почав дивитися і записав на МРТ, бо я навіть не міг зігнути ногу на 90 градусів.

Я зателефонував Дімі Скібінському – це лікар Шахтаря. Я його давно знаю і повністю йому довіряю. У суботу буде операція, лікар сказав розраховувати на 6-8 місяців до відновлення", – сказав Чурко.

На відновлення футболісту знадобиться близько півроку.

Цього сезону Чурко провів 18 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.