Україна

Фахівець поділився думками після матчу.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу висловився щодо програшу луганській Зорі з рахунком 0:1.

"Була дуже важка гра. Будь-яка команда могла перемогти сьогодні. Все було до першого голу. Суперник грав на контратаках, ми цього очікували. Ми зробили велику помилку в захисті, після чого Зоря забила свій гол. Наш суперник грав організовано, це грамотна команда.

Скільки матчів ще команда має програти, щоби я подав у відставку? Насправді, проблема у тому, що у команди дуже важкий період. Я вважаю, що я можу піти у будь-який момент, і я не проти подати у відставку. Але проблема зараз в іншому, цього сезону команда втратила 11 гравців, а не одного.

Для того, щоб перебудуватись, потрібен час. Ми не можемо запрошувати нових гравців, ми не можемо за мить перебудувати наш склад. У нас є молоді гравці, але щоби вони дійшли до рівня першої команди, потрібно мати час. Одразу це все зробити неможливо".

"Я думаю, що сьогодні ви бачили майбутні контури команди. Дячук грав в основі, він грав добре. Царенку — 19 років, він теж грає в основі, як і Волошин. Можливо, повернеться до команди Бражко, отже ми маємо будувати нову команду з гравців, яких виховав клуб. Я сподіваюсь на повернення Шапаренка, Буяльского. Якби Буяльский грав сьогодні, то ми мали перемагати, без нього не створювали моменти в атаці.



Ми втратили обох голкиперів, ми втратили Кензьору, Забарного, Миколенко, Шапаренка, Циганкова, Бєсєдіна, Вербича, Вітіньо, де Пену. Від нас пішло багато гравців, неможливо створити нову команду за один день, тим більше, з молодих гравців. У нас у складі 11 гравців, молодших за 20 років".

Також Луческу відповів на запитання про "забобони". Завжди київське Динамо займало ліву лаву, а у сьогоднішньому матчі перейшло на праву сторону поля.

"Це не моє рішення, це було рішення клубу. Насправді, є багато людей, які можуть прийняти таке рішення. Вони запропонували, я погодився, але це не так важливо. В принципі, ми могли обирати лаву для запасних. Пам'ятаю, як минулого разу, коли ми грали, тренерська лава наших суперників дуже часто апелювала до арбітрів, кричала на них. Вирішили сьогодні перебувати на цій", — сказав тренер.