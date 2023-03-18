Україна

Фахівець висловився про позитивний результат у Києві.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу в УПЛ над київським Динамо з рахунком 1:0.

"У нас був свій план. Показувати свій футбол та більше пресингувати, адже Динамо така команда, що її небезпечно пускати на свою половину поля.

Не все вийшло, перший тайм був відносно рівним. В другому таймі ми стояли ближче до своїх воріт ніж планували, але у нас були декілька гарних атак, які можна було завершувати голом. Що і сталося під кінець поєдинку.



Цей матч дуже цікавий для наших гравців. Завжди намагаємося грати в атакувальний футбол, а особливо прагнемо цього проти топ команд. Сьогодні не було багато можливостей це демонструвати. Але я відчував, що моя команда заб’є сьогодні".

"Ми на кожну гру дивимося окремо, та підходи до тренувань іноді різні. Я думаю, що сьогодні було помітно, для наших гравців матч був хвилюючим. Але вони швидко подолали стрес та нерви і почали грати на рівні.

Також хотів відмітити, що сьогодні була гідна командна гра, жоден футболіст не зробив менше ніж треба, все було на рівні, ще раз повторюсь", — сказав ван Леувен.

Відео голу та огляд матчу між Динамо та Зорею можна дивитись на Football.ua.

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