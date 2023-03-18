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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 18 березня 2023 року, 17:15.

У рамках 18 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Вересом.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Піхальонок, який і приніс до активу дніпровського клубу три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Дніпро-1 в 18 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Верес - Дніпро-1 0:1

Гол: Піхальонок, 10.

Верес: Б. Когут — Вовченко, Курко, Балан, Гагун — Дахновський (В. Шарай, 75), Лебеденко, Кучеров (Шух, 69) — С. Шарай (Блізніченко, 75), Г. Пасіч, Гайдучик (Шестаков, 63).

Дніпро-1: Рибак — Каплієнко, Сваток, Сарапій, Є. Пасіч (Підлепенець, 59) — Рубчинський (Назаренко, 86), Піхальонок (І. Когут, 86) — Пеглоу, Бланко (Танковський, 77), Танчик (Хайнер, 59) — Довбик.

Попередження: Шух, Г. Пасіч — Пеглоу, Сарапій.