Україна

Команда Олександра Кучера повернулася на перше місце у турнірній таблиці УПЛ.

У матчі 18 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 в гостях мінімально обіграв Верес із рахунком 1:0.

Перемогу команді Олександра Кучера приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Олександра Піхальонка, який відзначився голом на 10 хвилині зустрічі після передачі Бланко.

Після 17 ігор Дніпро-1 набрав 39 очок та повернувся на перше місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи стільки ж балів, як у донецького Шахтаря, але у "гірників" на одну гру зіграно менше. Верес має 18 балів після 18 ігор та 11 рядок.

Верес - Дніпро-1 0:1

Гол: Піхальонок, 10.

Верес: Б. Когут — Вовченко, Курко, Балан, Гагун — Дахновський (В. Шарай, 75), Лебеденко, Кучеров (Шух, 69) — С. Шарай (Блізніченко, 75), Г. Пасіч, Гайдучик (Шестаков, 63).

Дніпро-1: Рибак — Каплієнко, Сваток, Сарапій, Є. Пасіч (Підлепенець, 59) — Рубчинський (Назаренко, 86), Піхальонок (І. Когут, 86) — Пеглоу, Бланко (Танковський, 77), Танчик (Хайнер, 59) — Довбик.

Попередження: Шух, Г. Пасіч — Пеглоу, Сарапій.