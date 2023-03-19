Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та одеський Чорноморець.

Недільну частину протистоянь вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги відкриватиме матч у Петровому поміж місцевим Інгульцем та одеським Чорноморцем.

Сергій Ковалець, після перемоги над харківським Металістом (2:1), залучив до стартового складу Мельничука до лівого флангу захисту, тоді як Смоляков підніметься до атакувальної ланки, а Нагієв повернеться на правий фланг.

Роман Григорчук, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), вирішив використати з перших хвилин новачка Гая Хадіду на вістрі атаки.

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Кучеренко, Ковальов, Мельничук — Клименко, Кухарук — Одарюк, Смоляков — Сітало, Козак.

Запасні: Білик, Марусич, Павлов, Поспєлов, Коробенко, Сидоренко, Головкін, Мандриченко, Блізніченко, Кравчук, Резепов, Козиренко.



Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда, Алефіренко.

Запасні: Варакута, Даскалиця, Гладкий, Білий, Задоя, Селін, Політило, Черткоєв, Юсов, Єрмаков, Авагімян, Войтіховський.



Гра Інгулець — Чорноморець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.