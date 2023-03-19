Україна

Фахівець залишив львівський клуб.

У рамках 18 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на виїзді поступився донецькому Шахтарю із рахунком 0:2.

Одразу після завершення матчу пресслужба Руху повідомила, що головний тренер Леонід Кучук залишає свою посаду.

""Жовто-чорні" вирішили припинити співпрацю з білоруським фахівцем Леонідом Кучуком. Бажаємо Леоніду Станіславовичу успіхів у подальшій тренерській кар’єрі, дякуємо за плідну спільну роботу та футбольний досвід, яким він поділився з рухівцями", повідомляється на сайті.

На посаді головного тренера Руху Леонід Кучук працював із лютого 2019 до грудня 2019 року та зі серпня 2021 по цей день.

Кучук здобув з футболістами 27 перемог, 19 нічиїх, 20 поразок. Різниця м’ячів – 92/68. В УПЛ Рух під його керівництвом зіграв 32 матчі: 8 перемог, 11 нічиїх, 13 поразок; різниця м’ячів – 34/43.