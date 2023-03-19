Україна

Автором забитого голу став новачок одеської команди.

У рамках 18 туру української Прем'єр-ліги одеський Чорномерць втримав перемогу з мінімальною перевагою над Інгульцем — 2:1.

Забити команді Романа Григорчука вдалося вже на початку гри. На 26 секунді Зігі Бадібанга заробив пенальті. До м'яча підійшов новачок Чорноморця Гай Хадіда, та впевнено переграв Паламарчука.

Настільки швидкий гол з пенальті увійшов до 15 найшвидших за всю історію Чемпіонатів України.

Чорноморець завдяки перемозі зміг піднятись на 11 місце в УПЛ, проте до зони перехідних матчей дуже близько.