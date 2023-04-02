Зоря — Рух. Напередодні

Україна

В УПЛ дебютує новий тренер.

У рамках 19-го туру УПЛ Зоря прийме Рух.

ЗОРЯ – РУХ

НЕДІЛЯ, 2 КВІТНЯ, 15:00. ДИНАМО, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​

За час, коли грали збірні, Рух визначився з новим головним тренером. Вибір вийшов максимально провокуючим компліменти: свій шанс отримав той самий тренер молодіжної команди, яка обігравала у єврокубках Інтер. Віталій Пономарьов чудово знає можливості кожного з талановитих юніорів Руху, він може краще будь-кого інтегрувати гравців у професійний футбол.

Щоправда, треба розуміти, що молодіжний та професійний футбол – два різних всесвіти, і успіх в одній із них абсолютно нічого не означає в іншій. Олексій Михайліченко та Юрій Калитвинцев домагалися величезних успіхів на молодіжному рівні, і чим їм це допомогло у клубній роботі? При цьому, на мою думку, в Руху свій шанс Пономарьов точно заслужив. Просто треба розуміти, що всі овації та дифірамби мають залишитися в минулому, а зараз Віталій Юрійович починає працювати в новій для себе професії.

Причому починає з дуже серйозного випробування. Зоря матчем із Динамо остаточно підтвердила, що є претендентом на найвищі місця. Якщо від Пономарьова чекають інтеграції молоді, Патрік ван Леувен вже її провернув у першій частині сезону: Сапутін, Хлань, Бражко стали важливими елементами команди. Клуб здорово його за це подякував, підписавши знайомого топ-легіонера Герреро – і тепер команда виглядає нічим не слабше за Дніпро-1 і сильніше за Динамо.

До речі, окрема вдача – невиклик Герреро до збірної Панами. Учасник ЧС-2022 чомусь не потрапив у свіжу заявку “канальників” і уникнув необхідності двічі летіти близько 10 тисяч кілометрів. А Рух як для аутсайдера Прем'єр-ліги дуже сильно постраждав від вірусу ФІФА: Лях, Роман та Дідик їздили до молодіжної збірної України. Ці два тижні ван Леувен так само міг працювати з більшою частиною своєї команди, як і Пономарьов – з більшою частиною своєї, при тому що склад у Зорі, звичайно, набагато сильніший.

Історія протистояння

З п'яти матчів проти Руху Зоря виграла три, звела внічию один – але програла якраз останній. Це був бенефіс Таллеса, який оформив перший хет-трик у всьому сезоні УПЛ – і повністю провальний матч Мацапури.

Орієнтовні склади

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Мишньов, Бражко — Русин, Дришлюк, Антюх — Герреро

Рух: Паньків — Роман, Холод, Слюбик, Лях — Довгий — Альваренга, Притула, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.

Прогноз

прогноз 2:0