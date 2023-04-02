football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Євро-2024
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Чемпіонат світу
  • Фан-сектор

  • Україна

    02 квітня 2023, 07:15

    Зоря — Рух. Напередодні

    В УПЛ дебютує новий тренер.

    Пономарьов / ФК РУХ
    Пономарьов / ФК РУХ 02 квітня 2023, 07:15

    У рамках 19-го туру УПЛ Зоря прийме Рух.

    ЗОРЯ – РУХ
    НЕДІЛЯ, 2 КВІТНЯ, 15:00. ДИНАМО, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​

    За час, коли грали збірні, Рух визначився з новим головним тренером. Вибір вийшов максимально провокуючим компліменти: свій шанс отримав той самий тренер молодіжної команди, яка обігравала у єврокубках Інтер. Віталій Пономарьов чудово знає можливості кожного з талановитих юніорів Руху, він може краще будь-кого інтегрувати гравців у професійний футбол.

    Щоправда, треба розуміти, що молодіжний та професійний футбол – два різних всесвіти, і успіх в одній із них абсолютно нічого не означає в іншій. Олексій Михайліченко та Юрій Калитвинцев домагалися величезних успіхів на молодіжному рівні, і чим їм це допомогло у клубній роботі? При цьому, на мою думку, в Руху свій шанс Пономарьов точно заслужив. Просто треба розуміти, що всі овації та дифірамби мають залишитися в минулому, а зараз Віталій Юрійович починає працювати в новій для себе професії.

    Причому починає з дуже серйозного випробування. Зоря матчем із Динамо остаточно підтвердила, що є претендентом на найвищі місця. Якщо від Пономарьова чекають інтеграції молоді, Патрік ван Леувен вже її провернув у першій частині сезону: Сапутін, Хлань, Бражко стали важливими елементами команди. Клуб здорово його за це подякував, підписавши знайомого топ-легіонера Герреро – і тепер команда виглядає нічим не слабше за Дніпро-1 і сильніше за Динамо.

    До речі, окрема вдача – невиклик Герреро до збірної Панами. Учасник ЧС-2022 чомусь не потрапив у свіжу заявку “канальників” і уникнув необхідності двічі летіти близько 10 тисяч кілометрів. А Рух як для аутсайдера Прем'єр-ліги дуже сильно постраждав від вірусу ФІФА: Лях, Роман та Дідик їздили до молодіжної збірної України. Ці два тижні ван Леувен так само міг працювати з більшою частиною своєї команди, як і Пономарьов – з більшою частиною своєї, при тому що склад у Зорі, звичайно, набагато сильніший.

    Історія протистояння

    З п'яти матчів проти Руху Зоря виграла три, звела внічию один – але програла якраз останній. Це був бенефіс Таллеса, який оформив перший хет-трик у всьому сезоні УПЛ – і повністю провальний матч Мацапури.

    Орієнтовні склади

    Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Мишньов, Бражко — Русин, Дришлюк, Антюх — Герреро

    Рух: Паньків — Роман, Холод, Слюбик, Лях — Довгий — Альваренга, Притула, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.

    Прогноз

    footballпрогноз 2:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Зоря Рух

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    The Athletic

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    30 марта 2023Як Аргентина виграла чемпіонат світу-2022: голос Мессі, щасливчик Агуеро та багато яловичини
    АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES

    Чтиво

    29 марта 2023Якщо Антоніо Конте мав рацію щодо "шпор", то як можна змінити клуб?
    Лех Познань проти Манчестер Сіті

    Роман Котляр

    28 марта 2023Найкращий євросезон в історії Леха Познань: 3:3 із Ювентусом та перемога над Манчестер Сіті
    Софьян Амрабат, фото: theathletic.com

    Чтиво

    27 марта 2023Софьян Амрабат: Уроки у тен Гага та ідеальний підкат проти Мбаппе
    Старт легенди / Getty Images

    Віталій Пасічний

    26 марта 2023“Саутгейт кричав неначе сирена”. Як Джеррард дебютував за збірну проти України
    Юліан Нагельсманн - Getty Images

    Роман Котляр

    25 марта 2023Дивне звільнення Нагельсманна та скептицизм щодо Тухеля: розбираємо сенсаційну відставку у Мюнхені
    Getty Images

    Україна

    23 марта 2023Шлях на Євро-2024: кілька способів відібратись на турнір та перепони для України
    Аргентина - чемпіон світу-2022, getty images

    Микита Євтушенко

    22 марта 2023Сльози Роналду і Неймара, шалена радість Аргентини та інше: ЧС-2022 у фотографіях
    Команда Барселони - Getty Images

    Роман Котляр

    21 марта 2023Барселона гарантувала чемпіонство у матчі проти заклятого ворога (?), чергова поразка Севільї і звільнення Сампаолі та інші підсумки 26-го туру Прімери
    Лукас Подольскі - Фото з Google

    Роман Котляр

    20 марта 2023Неймовірний камбек Гурніка з дублем Подольскі, Лех переміг у важливому протистоянні за єврокубки та інші підсумки 25-го туру Екстракляси
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    20 марта 2023Перша перемога Гоффенгайма з жовтня, Дортмунд лідер та інші підсумки 25-го туру Бундесліги
    Граніт Джака, Premier League

    Микита Євтушенко

    20 марта 2023Демарш Конте проти Тоттенгема, Арсенал підтримав Патріка Вієйра: підсумки 28-го туру АПЛ
    Знову засмучений Луческу /ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    20 марта 2023“Конопляний” скандал у Шахтарі, черговий програш Динамо та братська дуель — підсумки 18-го туру УПЛ
    Зідан, Анчелотті та Гвардіола, фото: Squawka

    Чтиво

    15 марта 202310 найкращих тренерів в історії Ліги чемпіонів
    підсумки 27-го туру АПЛ, Фото: instagram.com/lagvilava7

    Микита Євтушенко

    13 марта 2023Робін Гуд з Ліверпуля, бенефіс Троссара, Мудрик — не агент 007: підсумки 27-го туру АПЛ
    Баварія - Аугсбург - Getty Images

    Роман Котляр

    13 марта 2023Тур дербі у Німеччині та інші підсумки 24-го туру Бундесліги
    Після переможного голу динамівці підбігли до свого тренера / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    13 марта 2023Ювілей Луческу, черговий розгром від Шахтаря та дуже багато скандалів: підсумки 17-го туру УПЛ
    Шахтар — Феєнорд, фото ФК Шахтар Донецьк

    Ліга Європи

    10 марта 2023Шахтар — Феєнорд. Наші оцінки
    Мейсон Грінвуд, Getty Images

    Богдан Бондаренко

    08 марта 2023Піти не можна залишитись: Мейсон Грінвуд і його майбутнє в Манчестер Юнайтед
    підсумки 26-го туру АПЛ, Premier League

    Микита Євтушенко

    07 марта 2023Чемпіонський камбек Арсеналу, Ліверпуль привітав Магвайра з ювілеєм рекордним знищенням МЮ: підсумки 26-го туру АПЛ
    Динамо відновило сезон так, наче його перша частина і не закінчувалася / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    07 марта 2023Ганьба Динамо, скандальне суддівство і такий знайомий новачок: підсумки 16-го туру УПЛ
    Даєр, Кейн та Бемфорд, Twitter

    Чтиво

    06 марта 2023Забраковані клубами Прем'єр-ліги футболісти: Кейн, Райс та інші
    Михайло Мудрик, getty images

    Микита Євтушенко

    04 марта 2023"Заручник обставин" чи "розпіарений провал": перші кроки Мудрика в Челсі та причини систематичних невдач
    Гармаш не дає себе про себе забути / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    03 марта 2023Шість гравців Металіста на перегляді, прорив Криськіва та багато Болю: як перезимували гранди УПЛ
    Роман Григорчук, фото getty images

    Україна

    03 марта 2023Григорчук: Маємо успішно інтегрувати в команду нових футболістів

    Стрічка новин

    Україна. Новини

       