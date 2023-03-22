Україна

Команда готується до важливих матчів.

Віктор Циганков та Сергій Сидорчук простудилися на тренуванні збірної України — повідомляє сайт Української Асоціації Футболу.

Лікарі порадили обом гравцям побути в готелі й спокійно відновитися від хвороби. Загалом у тренуванні команди взяли участь 23 футболісти, з яких 20 польові гравці.

Андрій Ярмоленко все ще тренується за індивідуальною програмою. Україна проводить тренування на базі Брентфорда, з яким завтра зіграє в рамах товариського матчу.

Початок зустрічі о 19:00, проте транслюватися ця гра не буде, у відкритому доступі фрагменти будуть доступні дешо пізніше.