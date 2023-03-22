Україна

Воротар Кривбасу — у списку найкращих.

У рамках 18 туру української Прем'єр-ліги Кривбас розписав мирову зі Львовом, а воротар перших Богдан Сарнавський парирував 11-метровий удар.

Для воротаря цей відбитий пенальті став вже 10 в УПЛ, що допомогло йому стати сьомими в Україні за цим показником.

Він 9 разів парирував удари суперників і один раз м’яч пролетів повз ворота. В гостях у ворота Сарнавського не забивалося 6 пенальті, на своєму полі — 4. Загалом у його ворота призначався 21 удар із позначки.

Перше місце залишається за Віталієм Ревою, суперники якого 19 разів схибили з 111-метровою позначки.

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