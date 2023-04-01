Україна

У певному значенні момент істини.

В рамках 19-го туру УПЛ Металіст прийме Колос.

МЕТАЛІСТ – КОЛОС

СУБОТА, 1 КВІТНЯ, 13:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​​​

Чемпіонат України стрімко повертається у дев'яності роки. Це означає, що ліга, звичайно, втрачає у класі, але при цьому повертається до 90% своїх, українських гравців – і повної непередбачуваності більшості матчів. Рівень команд плюс-мінус однаковий, шикарна серія легко може змінитись поганою, і в боротьбі за виживання бере участь двозначне число команд. Повертаються ті часи, коли команда, яка закінчила перше коло на третьому місці, за підсумками чемпіонату вилітала (цей трюк провернула Волинь – щоправда, у сезоні-2005/06, але той колектив Кварцяного був символом футболу дев'яностих).

Але це глобальні речі, а в локальному плані Металіст у зоні вильоту.

Проблема не в тому, що харків'яни мають слабкий склад – він, повторюся, у більшості не сильний. Проблема саме у нездоровій кадровій співпраці з Дніпром-1: претендент на чемпіонство виглядає всіх найкращих у харківському клубі та вириває їх собі, як останні здорові зуби. Віталій Федорів пішов на підвищення 1 березня – кого Металіст міг знайти йому на заміну за години, що залишилися, до трансферного дедлайну? Ну і тренерські пертурбації, м'яко кажучи, не йдуть на користь: під час сезону команду встигли потренувати Призетко, Кобін, Огнєнович – а зараз, якщо вірити інсайдам, тренером став Руслан Фомін.

Владислав Наумець — головний зимовий новачок Металіста, який навіть одразу отримав "десятку", але голів клубу він поки що не приносить

Колос – еталонний, в палату мір і терезів, середняк Прем'єр-ліги. Нехай до зони перехідних матчів усього п'ять очок, у падіння команди з Коваліки не віриться категорично. В матчах жорстко оборонної команди Вишняка критично багато означає перший гол, але якісна оборона на чолі з Волинцем працює досить добре, щоби перший гол набагато частіше оформлював Колос, а не його суперник.

У зв'язку з цим вкрай цікаво, що зможе йому протиставити Металіст – ще й без Ралюченка, який перебрав карток. У харківського клубу залишилося строго два опорники, Чайковський та Ралюченко – і проти такого суперника не завадили б обидва.

Цікаво навіть не те, як харків'яни будуть “битися” за результат, а й сама їхня гра. Відбитися вдалося буквально минулого туру, від Олександрії, але одними 0:0 із зони вильоту не виберешся. А перемог у Металіста немає вже 11 турів, причому я звернув би увагу навіть на більш глибоку статистику. Три останні непрограші харків'ян – це нульові нічиї; востаннє гол Металіста приводив команду до хоча б відносного успіху (нічия зі Львовом) ще у жовтні.

Історія протистояння

Перший матч проти Колоса ця версія Металіста провела до 1/8 останнього Кубка України. Тоді команда з Балулі, Гаррісом, Сарапієм у стартовому складі здобула мінімальну перемогу, вийшла до чвертьфіналу і всерйоз обговорювала варіант виграшу турніру. Потім настало 24 лютого, й виходити до УПЛ Металісту довелося в зовсім іншому вигляді. Другий матч, уже на рівні УПЛ, харківський клуб із мінімальним рахунком Колосу програв.

Орієнтовні склади

Металіст: Єрмолов — Романюк, Порох, Мизюк, Картушов — Чайковський, Панасенко — Бойчук, Демченко, Коркішко — Прядун

Колос: Волинець — Ємець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Болбат, Богданов, Оріховський, Смирний — Лисенко, Безбородько

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua