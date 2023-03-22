Україна

На жаль, гра пройде за зачиненими дверима без представників ЗМІ та вболівальників.

У четвер, 23 березня, збірна України проведе товариську зустріч проти Брентфорда на його полі.

Стало відомо, що поєдинок не транслюватиметься онлайн, а також пройде без представників засобів масової інформації та вболівальників.

"Завтра національна команда проведе тренувальну гру з Брентфордом. Матч буде закритим для вболівальників та медіа, але його результат та відеофрагменти будуть пост-фактум доступні на ресурсах УАФ", - говориться на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, що гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.