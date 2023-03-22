Україна

Вінгер дав свій коментар.

Андрій Ярмоленко розповів про те, як йому і партнерам працюється під керівництвом Руслана Ротаня.

"Як ми можемо зустріти головного тренера? Нормально зустріли, працюємо, все добре, слухаємо нові вимоги. Нам цікаво. Усе супер. Усі хлопці знають, яким хорошим футболістом був Руслан Петрович.

Він — хороший тренер, думаю, у нього дуже велике майбутнє. Він показав це результатами з молодіжною збірною. Ми слухаємо і намагаємося робити те, що говорить він і його тренерський штаб.

Прогноз на матч з Англією робити не буду. Я все-таки футболіст, моя і моїх партнерів по збірній справа — працювати і зробити так, щоб наші вболівальники були задоволені результатом. Будемо намагатися це зробити", — сказав Ярмоленко в ефірі Телебачення Торонто.

Матч Брентфорд — Україна пройде у четвер, 23 березня о 19:00.