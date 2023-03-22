Україна

Колектив Сергія Нагорняка поступився на старті кваліфікації.

Відбувся перший поєдинок еліт-раунду добору до чемпіонату Європи-2023 до 19 років, де Україна грала проти Люксембургу.

Колектив Сергія Нагорняка вдало розпочав гру, але пізніше пропустив у свої ворота.

У другому таймі дубль оформив Леон Ельшан. Таким чином, збірна України U-19 поступилася у першому матчі.

Україна U-19 - Люксембург U-19 1:2

Голи: Горбач, 12 — Ельшан, 17, 59

Вилучення: Удод, 90+2 — Дардарі, 90+4.