Колектив Сергія Нагорняка поступився на старті кваліфікації.
Фото: УАФ
22 березня 2023, 23:17
Відбувся перший поєдинок еліт-раунду добору до чемпіонату Європи-2023 до 19 років, де Україна грала проти Люксембургу.
Колектив Сергія Нагорняка вдало розпочав гру, але пізніше пропустив у свої ворота.
У другому таймі дубль оформив Леон Ельшан. Таким чином, збірна України U-19 поступилася у першому матчі.
Україна U-19 - Люксембург U-19 1:2
Голи: Горбач, 12 — Ельшан, 17, 59
Вилучення: Удод, 90+2 — Дардарі, 90+4.