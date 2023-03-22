Україна

Українець розповів, яке в збірній ставленя до росії.

Андрій Ярмоленко розповів про те, як у національній команді ставляться до росії та росіян.

"Я думаю, що русофобія в збірній на досить прийнятному рівні.

Не знаю, чи можна у вас матюкатися. Навіщо нам дивитися на різних нехороших людей, скажу так, якщо в нашій країні безліч своїх героїв і нормальних людей, якими ми повинні пишатися. Ми повинні виховувати своїх дітей за їхнім прикладом. Мені краще говорити про людей, які на це заслуговують. А орки нехай там у себе і про себе говорять".

Про гравців, які через нього намагалися допомогти Україні:

"Гравці Вест Гема говорили мені, що можуть допомогти. Особливо чеські гравці Вест Гема. Але не фінансово, вони були готові організувати безкоштовне проживання та харчування для українських біженців у Чехії. А про те, хто скільки готовий дати, з жодним іноземним футболістом не розмовляв", — заявив українець в ефірі Телебачення Торонто.

Матч Брентфорд — Україна пройде у четвер, 23 березня о 19:00.