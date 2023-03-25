Україна

Причиною в Олександрії назвали "певні юридичні моменти".

Перед стартом відбрічного циклу Євро-2024 стало відомо, що колишній захисник молодіжної збірної України та Олександрії Владислав Бабогло ухвалив рішення захищати кольори національної збірної Молдови.

24-річний футболіст мав дебютувати за молдовську команду у матчах проти Фарерських островів та Чехії, але виїхати з України Бабогло не зміг.

"Владислав Бабогло не зможе зіграти в складі національної збірної Молдови у відбіркових матчах Чемпіонату Європи-2024 проти Фарерських островів і Чехії.

На жаль, через певні юридичні моменти наш гравець не зміг виїхати з Україні на час проведення поєдинків", — повідомила пресслужба Олександрії.

Відзначимо, що Бабогло провів 7 матчів за збірну України U-21, у яких відзначився одним голом. Він — вихованець Чорноморця, а з 2018 року захищає кольори Олександрії.