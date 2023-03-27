Україна

Конкуренцію захиснику складуть ще три гравці.

Донецький Шахтар оголосив старт голосування за найкращого гравця березня серед своїх вболівальників.

Клуб у березні п'ять поєдинків, у яких здобув три перемоги (над Металістом 1925 — 7:0, Кривбасом — 3:0 та Рухом — 2:0), одну нічию (проти Феєнорда — 1:1) та один раз програв (Феєнорду — 1:7).

На найкращого гравця березня претендують: захисник Ярослав Ракицький (2 голи), хавбек Георгій Судаков (1 гол), форварди Олександр Зубков (2 голи) та Кевін Келсі (2 голи).

Раніше повідомлялось, що Тарас Степаненко провів 250 матч за Шахтар у рамках чемпіонату України.