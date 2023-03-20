Україна

Тарас наближається до Дмитра Шуткова.

В матчі 18 туру УПЛ між Шахтарем і Рухом "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:0 і повернули собі лідерство в турнірній таблиці.

У складі господарів поля з капітанською пов’язкою традиційно вийшов Тарас Степаненко. Для опорного півзахисника це 250-й матч у складі "гірників" у рамках чемпіонату України.

Степаненко закріпився на четвертій сходинці в реєстрі гвардійців Шахтаря, поступово наближаючись до воротаря Дмитра Шуткова.

Гвардійці Шахтаря у чемпіонатах України (1992 – 19.03.2023)