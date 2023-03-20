В матчі 18 туру УПЛ  між Шахтарем і Рухом "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:0 і повернули собі лідерство в турнірній таблиці.

У складі господарів поля з капітанською пов’язкою традиційно вийшов Тарас Степаненко. Для опорного півзахисника це 250-й матч у складі "гірників" у рамках чемпіонату України.

Степаненко закріпився на четвертій сходинці в реєстрі гвардійців Шахтаря, поступово наближаючись до воротаря Дмитра Шуткова.

Гвардійці Шахтаря у чемпіонатах України (1992 – 19.03.2023)

Ігри

Гравець

Сезони виступів*

339

Даріо СРНА

2004-2018

300

Андрій ПЯТОВ

2008-2023

266

Дмитро ШУТКОВ

1992-2000, 2002-2008

250

Тарас СТЕПАНЕНКО

2011-2023

238

Сергій ПОПОВ

1992-1996, 1998-2004

227

 ̶а̶н̶а̶т̶о̶л̶і̶й̶ ̶т̶и̶м̶о̶щ̶у̶к̶

1998-2007

223

Геннадій ЗУБОВ

1995-2004

219

Андрій ВОРОБЕЙ

1998-2007

213

Ярослав РАКІЦЬКИЙ

2010-2019, 2023

211

Михайло СТАРОСТЯК

1996-2004