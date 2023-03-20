Тарас наближається до Дмитра Шуткова.
Тарас Степаненко, ФК Шахтар
20 березня 2023, 11:26
В матчі 18 туру УПЛ між Шахтарем і Рухом "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:0 і повернули собі лідерство в турнірній таблиці.
У складі господарів поля з капітанською пов’язкою традиційно вийшов Тарас Степаненко. Для опорного півзахисника це 250-й матч у складі "гірників" у рамках чемпіонату України.
Степаненко закріпився на четвертій сходинці в реєстрі гвардійців Шахтаря, поступово наближаючись до воротаря Дмитра Шуткова.
Гвардійці Шахтаря у чемпіонатах України (1992 – 19.03.2023)
|
Ігри
|
Гравець
|
Сезони виступів*
|
339
|
Даріо СРНА
|
2004-2018
|
300
|
Андрій ПЯТОВ
|
2008-2023
|
266
|
Дмитро ШУТКОВ
|
1992-2000, 2002-2008
|
250
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
2011-2023
|
238
|
Сергій ПОПОВ
|
1992-1996, 1998-2004
|
227
|
̶а̶н̶а̶т̶о̶л̶і̶й̶ ̶т̶и̶м̶о̶щ̶у̶к̶
|
1998-2007
|
223
|
Геннадій ЗУБОВ
|
1995-2004
|
219
|
Андрій ВОРОБЕЙ
|
1998-2007
|
213
|
Ярослав РАКІЦЬКИЙ
|
2010-2019, 2023
|
211
|
Михайло СТАРОСТЯК
|
1996-2004