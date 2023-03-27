Україна

Заява від Асоціації футболу.

УАФ на офіційному сайті виклала заяву стосовно заборони Андрію Павелку на переобрання до складу виконкому УЄФА, якого раніше було відсторонено від посади президента Асоціації.

"Жодного рішення суду, яке б забороняло президенту УАФ Андрію Павелку переобиратися до складу Виконкому УЄФА, не існує.

Андрій Павелко успішно пройшов усі перевірки УЄФА, після чого його кандидатуру було затверджено на виборах до виконкому організації. Він є єдиним представником від України серед усіх кандидатів.

Захистити своє місце в керівному органі УЄФА для України надзвичайно важливо, адже наступні два роки своє представництво у ньому матиме «країна 404». Остання, беззаперечно, зацікавлена в тому, аби наша держава втратила в УЄФА свої чинні позиції.

УАФ змушена подати до суду на видання УНІАН і ТСН за поширення неправдивої інформації у статтях "Через рішення суду Павелко не може переобиратися до УЄФА", "Суд заборонив Павелку переобиратися до УЄФА: деталі гучної справи".

Просимо ЗМІ уважно ставитися до подібних вкидів, перевіряти інформацію й не ставати спільниками опонентів України в її боротьбі за своє футбольне представництво на міжнародній арені".