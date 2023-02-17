Україна

Скандали та інтриги українського футболу продовжують набирати обертів.

Президента УАФ Андрія Павелка рішенням Печерського суду було усунуто з посади до 17 березня 2023 року. Про це повідомляє Football Hub.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Павелко разом із генеральним секретарем УАФ Юрієм Запісоцьким вийшли під заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

Кілька днів тому прокуратура подала клопотання до суду з вимогою усунути Павелка та Запісоцького з їхніх посад.

У свою чергу УАФ опублікувала заяву, в якій заявила, що не йтиме на поводу прокуратури, тому що суд має конкретну мету на користь країни-терориста росії.