Команда посідає четверту сходинку у таблиці.
Фото з сайту УАФ
28 березня 2023, 20:53
Команда Сергія Нагорняка поступилася збірній Іспанії з рахунком 4:0. Вже у першому таймі було забито більшість м'ячів, тому друга половина зустрічі перетворилася у формальність.
Таким чином, українці не набрали жодного залікового балу, посідаючи четверту сходинку у групі позаду Люксембургу. Програно усі матчі в кваліфікації. У попередній зустрічі сталася поразка від Данії, котра остаточно відібрала в нас шанси на вихід у фінальну стадію Євро-2023.
Іспанія — Україна 4:0
Голи: Перес, 3, Аларкон, 7, Родрігес , 22, Кабрера, 59
Іспанія: Фернандес — Фреснеда, Касас, Ернадіс (Гаррета, 67), Гомес — Ахомах, Ібаньєс (Герреро, 46), Паласіос (Кальво, 80) — Аларкон (Пюжоль, 71), Барбера, Родрігес (Гарсія, 46)
Україна: Барченко — Кітела (Харабара, 61), Слюбик, Удод, Холод, Булеза — Царенко (Черниш, 61), Лосенко (Глущенко, 61), Роспутько (Бенедюк, 83), Сігеєв — Пушкарьов (Александров, 83)
Попередження: Родрігес, Ібаньєс — Пушкарьов, Роспутько