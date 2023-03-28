Україна

Команда посідає четверту сходинку у таблиці.

Команда Сергія Нагорняка поступилася збірній Іспанії з рахунком 4:0. Вже у першому таймі було забито більшість м'ячів, тому друга половина зустрічі перетворилася у формальність.

Таким чином, українці не набрали жодного залікового балу, посідаючи четверту сходинку у групі позаду Люксембургу. Програно усі матчі в кваліфікації. У попередній зустрічі сталася поразка від Данії, котра остаточно відібрала в нас шанси на вихід у фінальну стадію Євро-2023.

Іспанія — Україна 4:0

Голи: Перес, 3, Аларкон, 7, Родрігес , 22, Кабрера, 59

Іспанія: Фернандес — Фреснеда, Касас, Ернадіс (Гаррета, 67), Гомес — Ахомах, Ібаньєс (Герреро, 46), Паласіос (Кальво, 80) — Аларкон (Пюжоль, 71), Барбера, Родрігес (Гарсія, 46)

Україна: Барченко — Кітела (Харабара, 61), Слюбик, Удод, Холод, Булеза — Царенко (Черниш, 61), Лосенко (Глущенко, 61), Роспутько (Бенедюк, 83), Сігеєв — Пушкарьов (Александров, 83)

Попередження: Родрігес, Ібаньєс — Пушкарьов, Роспутько