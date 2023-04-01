Україна

Грають команди тренерів, які перебувають під серйозним тиском.

В рамках 19-го туру УПЛ Олександрія прийме Ворсклу.

ОЛЕКСАНДРІЯ – ВОРСКЛА

СУБОТА, 1 КВІТНЯ, 15:00. ОЛЕКСАНДРІЯ, НІКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Думаю, якщо потрібно описати настрій усередині кожного із сьогоднішніх суперників одним словом, найкраще підійде слово “напруга”.

Олександрія за підсумками першого кола виглядала колективом, практично засудженим до участі в єврокубках у сезоні-23/24. Команда Юрія Гури на заздрість дуже багатьом розчавлювала аутсайдерів і нехай багато в чому через осічки суперників, але нарощувала відрив від шостого місця. Але після цього з клубом почало відбуватися, якщо говорити просто, казна-що.

Для початку клуб навіщось звільнив Гуру, який відпрацював чудову половину сезону. Його замінив Руслан Ротань, для якого ця робота стала одночасно першою та другою. Першою у клубному футболі та другою у конкретний момент, синхронно з молодіжною збірною. Нехай фінт імені Павелка з призначенням ще й до національної збірної передбачити було складно, але розраховувати, що Ротань одразу почне громити всіх, було вершиною наївності.

Із чотирьох матчів із новим тренером Олександрія не виграла жодного. Зоря збільшила розрив на п'ять пунктів, Кривбас узяв ті ж чотири у трьох матчах, один з яких був із Шахтарем, а Ворскла... А Ворскла тільки більше відстала. Так, якщо Ротань заслуговує на якусь критику, то страшно уявити, на що заслуговує Віктор Скрипник.

Полтавський клуб не просто “довірився” досвідченому фахівцю, як Олександрія Ротаню. Він посилився практично елітним для сучасного УПЛ чином: запросив і легіонерів (Сефері, Марлісон), і знайомих Скрипнику (Юрченко), і просто дорогих (Кравець) гравців. Після цього Скрипник дуже слабо відпрацював першу половину сезону, отримав повноцінне зимове міжсезоння – і цього року так само без перемог. Тільки, на відміну від Ротаня, він уже програв один раз.

Матч виглядає останнім шансом для Ворскли зачепитися за єврокубкові перегони. Вісім очок відставання – це, по-хорошому, вже дуже багато, але бачимо, що Олександрія сама регулярно втрачає. Якщо полтавці програють і сьогодні, то 11 очок за 11 турів точно не відіграються; та й нічия, з урахуванням матчу Олександрії у запасі, залиша величезний відрив. А ось перемога Ворскли впевнено поверне команду Скрипника у гонку.

Скрипник має незвичайну, але очевидну перевагу. Футбольне втілення принципу “чим гірше, тим краще”: через слабкі результати команди до збірних їздив лише Сефері. Навіть до молодіжної збірної не поїхав жоден полтавець, і тренер міг готувати 95% складу до надважливої гри. У Олександрії зі збірних роз'їхалися Шевченко, Мірошниченко, Михайленко, але головна втрата, звісно, інша.

Цікаво було б залізти в голову Руслана Ротаня і спробувати перейнятися його емоціями за останні 7-10 днів. Лондон; тренування за участі Зінченка, Маліновського та інших зірок збірної; підготовка до Кейна, Саки, Беллінгема; “Вемблі”, 84 тисячі глядачів; прес-конференції, коли на тебе, з урахуванням війни, ще й підвищена увага; і після всього цього – повернення до Олександрії, де при порожніх трибунах чекає матч із Ворсклою.

Тобто Ротань нормально до надважливої гри не готувався і готуватися не міг. Це перевага Скрипника, яка, за ідеєю, має проявитися в свідомості того, що команда демонструє на полі. Ось і подивимося, чого варті його ідеї та відрізняються вони чимось від відсутності підготовки як такої.

Історія протистояння

Всього ігор у чемпіонаті України: 20 (8 перемог Олександрії, 6 нічиїх, 6 перемог Ворскли)

Різниця забитих та пропущених голів: 25-22 на користь Олександрії

Найрезультативніший матч: 3:2 (2017)

Орієнтовні склади

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов, Цуріков — Мустафаєв, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Третьяков

Ворскла: Ісенко — Бацула, Павлюк, Чеснаков, Пердута — Челядін, Рамірес — Олійник, Родрігес, Сефері — Степанюк

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua