Україна

"Гірники" повертаються до Одеси.

В рамках 19-го туру УПЛ Чорноморець прийме Шахтар.

ЧОРНОМОРЕЦЬ – ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 2 КВІТНЯ, 15:00. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Зараз, коли Шахтар грає на рівні УПЛ так, що будь-яку нерозгромну перемогу може вважати невдачею, якоюсь іншою реальністю виглядає матч із Чорноморцем у першому колі. Тоді одесити приїхали до Львова, перший тайм грали просто краще, заслужено повели у рахунку – і, нехай сильно збавили у другому таймі, але нічия виглядала абсолютно заслуженою за грою. Шалений удар Очеретько на 96-й хвилині зустрів на своєму шляху широку спину Ласіни Траоре, від якої зрикошетив і, дезорієнтувавши воротаря, став гольовим.

Шахтар після цього добився величезного ігрового прогресу і навчився перетворювати клас Судакова, Криськіва, Сікана на перемоги. Але 2023-го прогресу досяг і Чорноморець. У трьох матчах одесити взяли сім очок, навіть на виїзді змогли обіграти Верес з Інгульцем – Роман Григорчук показує, що зимове міжсезоння зміг донести свої ідеї до гравців.

Можна нескінченно розхвалювати молодь “гірників”, і це цілком заслужено, але величезна частина успіхів Шахтаря залежить від подвигів Тараса Степаненка. Те, як опорник працює за трьох, максимально даючи розкритися тому ж Судакову, просто феноменально для його віку та медичної картки. І ось, Фейєнорд показав, що Степаненко – все ж таки жива людина. Провал у центрі поля був багато в чому зумовлений невдачею капітана.

Локальна це проблема, пов'язана із загальним класом голландського гранда – чи намацана стеля можливостей у Тараса, якому вже цього року виповниться 34 роки? Таке може бути перевірено лише практикою, і Васильєву з Демченком варто зіграти проти Степаненка, як то кажуть, пощільніше.

Взагалі, сьогоднішні суперники мають дуже велику відмінність у ступені “зайнятості”. У Чорноморця Брагару з'їздив до молодіжної збірної, і на цьому все – навіть Непогодова збірна Казахстану вирішила не задіяти. У Шахтаря ж простіше сказати, хто залишився: майже всі українці виявились затребуваними у збірних, і навіть Траоре з'їздив на інший кінець світу грати матчі проти Того. До речі, з урахуванням дуже жорстокої логістики я б Ласіну в цій грі не чекав: йому довелося переміщатися на 7-8 тисяч кілометрів в один бік, з дуже некомфортними пересадками.

Шахтар сильніший, але на боці Чорноморця поле та найкраща фізична готовність.

Історія протистояння

За радянських часів сили суперників були цілком рівними, але з 22 останніх матчів проти Чорноморця Шахтар виграв 19, а з шести – всі шість.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда, Алефіренко

Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі (Конопля, 46), Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Криськів, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Келсі.

Прогноз

прогноз 0:2

Віталій Пасічний, Football.ua