Україна

До вашої уваги трансляція матчу 19 туру УПЛ.

У рамках 19 туру української Прем'єр-ліги відбудеться матч між харківським Металістом та ковалівським Колосом.

Гра пройде в Ужгороді на стадіоні Авангард, 1 квітня. Розпочнеться зустріч о 13:00.

Перед матчем відзначимо, що Металіст після 18 турів знаходиться на передостанній сходинці в УПЛ, а Колос йде на шостій позиції.

Онлайн-трансляція матчу:

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