Металіст - Колос, фото Металіст
01 квітня 2023, 13:00
У рамках 19 туру української Прем'єр-ліги відбудеться матч між харківським Металістом та ковалівським Колосом.
Гра пройде в Ужгороді на стадіоні Авангард, 1 квітня. Розпочнеться зустріч о 13:00.
Перед матчем відзначимо, що Металіст після 18 турів знаходиться на передостанній сходинці в УПЛ, а Колос йде на шостій позиції.
Онлайн-трансляція матчу:
Нагадаємо, що на ви також можете стежити за основними подіями гри на нашому сайті у текстовому форматі.