Завершився матч чемпіонату України.
Олександрія - Ворскла - Фото Google
01 квітня 2023, 16:56
Олександрія вдома розгромила Ворсклу. У першому таймі господарі поля забили двічі, а в другій половині розвинули свій успіх, забивши втретє.
Таким чином, колектив Руслана Ротаня піднявся на п'яту сходинку у таблиці Прем'єр-Ліги. Ворскла знаходиться в небезпечній зоні від вилітаючої групи.
Олександрія — Ворскла 3:0
Голи: Пердута, 25, а/г, Кулаков, 41, Логінов, 78
Олександрія: Шевченко - Мірошніченко (Кобзар, 75), Бабогло, Логінов, Цуріков — Рибалка — Кожушко (Калітвінцев, 58), Мустафаєв (Сігеєв, 75), Ковалець (Михайленко, 64), Третяков — Кулаков (Копина, 64)
Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук (Скляр, 76), Рамірес (Бацула, 46), Кравець — Павлюк, Юрченко — Родрігес (Олійник, 64), Степанюк (Челядін, 46), Сефері — Лопес (Кане, 58)
Попередження: Рамірес, Лопес