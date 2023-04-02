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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Львів та Динамо Київ.

Львів та київське Динамо зіграють на стадіоні СКІФ матч дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Анатолій Безсмертний після нічиєї проти криворізького Кривбасу (2:2), залучив до свого першого стартового складу після призначення Сасовського до трійки центральних захисників, тоді як на флангах гратимуть Грисьо та Богунов, а Мильченко долучиться до центральної вісі. У нападі в парі виступатимуть Ессеола та Бугай.

Мірча Луческу, на тлі поразки від луганської Зорі (0:1), використав із перших хвилин Дубінчака ліворуч у захисті, тоді як Шепелєв долучився до опорної зони, а Лонвейк та Беніто зіграють на флангах атаки.

Львів: Рибка — Сасовський, Ґабріель, Дитятьєв — Антоніо — Грисьо, Мильченко, Бєляєв, Богунов — Ессеола, Бугай.

Запасні: Юрчук, Ольховий, Ґільєрме, Свржняк, Мишенко, В. Михайлів, Р. Михайлів.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Беніто, Царенко, Лонвейк — Ванат.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Боль, Яцик, Рамірес, Андрієвський, Гармаш, Малиш, Тимчик, Сирота, Волошин.

Гра Львів — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

