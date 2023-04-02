Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та донецький Шахтар.

Одеський Чорноморець прийматиме донецький Шахтар на однойменному стадіоні в рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після перемоги над петровським Інгульцем (2:1), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Ігор Йовічевіч, на тлі перемоги наді львівським Рухом (2:0), використав із перших хвилин Матвієнка в центрі захисту, тоді як ліворуч зіграє Михайліченко, а Назарина буде опорним півзахисником. Конопля з'явиться на правому фланзі півзахисту, а напад очолить Траоре.

Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Васильєв, Демченко — Бадібанга, Кузик, Алефіренко — Хадіда.

Запасні: Паст, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Політило, Єрмаков, Гладкий, Юсов, Авагімян, Штогрін, Войтіховський.



Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Назарина — Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Ракіцький, Тотовицький, Джурасек, Топалов, Тоіров, Сікан, Келсі, Борячук.



Гра Чорноморець — Шахтар почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.