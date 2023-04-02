Україна

Керманич Динамо — про перемогу у матчі зі Львовом.

У поєдинку 19 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо в гостях обіграло Львів з рахунком 2:0.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Сьогодні поле було важким, ми грали проти команди, яка фізично добре підготована. Ми дуже хотіли перемогти, добре проявили себе молоді гравці, і я радий за них. Хочу сказати, що ми повністю домінували на полі, і рахунок 2:0 достатньою мірою не відображає хід подій – ми мали забивати більше м’ячів. Приємно, що Беніто додає від матчу до матчу. Також вітаю з дебютом Яцика, це важливо, адже він став ще одним перспективним виконавцем після Волошина, Царенка, Дячука, який зіграв за першу команду. Ми маємо допомогти молодим футболістам грати на хорошому рівні – на рівні першої команди.

Також зазначу, що ми не використали усі свої моменти – у нас було ще щонайменше 6-7 можливостей, щоб забити. Але нічого страшного, нам потрібен час, адже ми мали чудову команду, яка ставала чемпіоном України, але потім довелося змінити приблизно 12 виконавців, яких ми втратили. Дехто з них добре себе проявляє в Англії та Іспанії, дехто – у Греції та інших країнах. Вітіньйо і де Пена непогано виступають у чемпіонатах Латинської Америки. Як ви бачите, у нас дуже багато хороших виконавців, але команда майже повністю змінилася.

Рішення зіграти на цьому стадіоні було спробою суперника нівелювати перевагу Динамо у техніці та комбінаційній грі? Це точно було не нашим рішенням, мабуть, це вирішувала міська влада Львова, я точно не знаю. Можливо, для господарів грати на Львів Арені було задорого. Але нічого страшного, поле – це не головна проблема. Якби ми могли грати з глядачами – це інша справа, а без них – яка різниця, на якому полі проводити гру.

Мені б не хотілося вважати, що це найцікавіший чемпіонат, адже ми граємо без глядачів, у різних містах, переїжджаємо на довгі відстані, проводимо по 10-13 годин у потягах, тощо. Нелегко грати без наших уболівальників, бо команда не може їм віддати усе, що може на полі і отримати емоції та задоволення від футболу. Те, що відбувається зараз, це неймовірно! Я ніколи в житті не міг уявити, що доведеться грати у таких умовах. Скоріше, це найважчий чемпіонат. Але я маю бути тут, і у такій складній ситуації не залишу команду.

Ми маємо грати у футбол, щоб створювати відчуття, що життя продовжується. Це важливо, тому що люди дивляться на нас і розуміють, що воно триває. Звісно, під час війни складно грати на рівні західних команд, але вкрай важливо продовжувати підтримувати імідж українського футболу на високому рівні", — цитує слова Мірчі Луческу офіційний сайт Динамо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Львів — Динамо Київ ви можете на Football.ua.