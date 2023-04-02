Україна

Динамо Київ здолало Львів за рахунок якісного другого тайму

Команда Мірчі Луческу зазнала невдач під час ураження чужих воріт до перерви, проте після поновлення гри не залишила господарям стадіону СКІФ жодних шансів.

Львів — Динамо Київ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Львів — Динамо Київ 0:2

Голи: Ванат, 52, Рамірес, 87



Львів: Рибка — Сасовський (Ґільєрме, 71), Ґабріель, Дитятьєв — Антоніо — Грисьо, Мильченко, Бєляєв (Свржняк, 71), Богунов (В. Михайлів, 83) — Есеола, Бугай.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв (Яцик, 75) — Беніто (Тимчик, 81), Царенко (Гармаш, 61), Лонвейк (Волошин, 62) — Ванат (Рамірес, 80).



Попередження: Богунов, Есеола — Дубінчак, Шепелєв