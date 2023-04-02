Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 2 квітня 2023 року, 13:00.

У поєдинку 19 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо в гостях обіграло Львів з рахунком 2:0.

Перемогу команді Мірчі Луческу, для якого це був сотий матч на чолі киян, принесли забиті м'ячі у виконанні Владислава Ваната та Еріка Раміреса у другому таймі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Львів — Динамо в УПЛ:

Львів — Динамо Київ 0:2

Голи: Ванат, 52, Рамірес, 87



Львів: Рибка — Сасовський (Ґільєрме, 71), Ґабріель, Дитятьєв — Антоніо — Грисьо, Мильченко, Бєляєв (Свржняк, 71), Богунов (В. Михайлів, 83) — Есеола, Бугай.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв (Яцик, 75) — Беніто (Тимчик, 81), Царенко (Гармаш, 61), Лонвейк (Волошин, 62) — Ванат (Рамірес, 80).



Попередження: Богунов, Есеола — Дубінчак, Шепелєв