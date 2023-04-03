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Керманич Чорноморця — про нічию з Шахтарем (2:2).

У матчі 19 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у гостях несподівано не зміг обіграти одеський Чорноморець (2:2).

Головний тренер "моряків" Роман Григорчук поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Сталося так, що ми пропустили на першій хвилині, але далі почали грати так, як хотіли від самого початку. Добре, що нас це не засмутило, а команда дуже чітко робила те, про що ми домовлялися і над чим працювали. І я скажу, що сьогоднішня гра, як з боку суперника, так і з нашого боку, містила в собі дуже й дуже серйозні футбольні складові. Ми цим дуже задоволені, бо дійсно були ознаки справжнього прогресивного футболу, у який хочемо грати. Так, були помилки, не було цілісної картини, але я би цю гру назвав нашим здобутком на даний момент".



"Одна зі складових, про які я казав, і вона дуже важлива, – ми не користуємося тим, що дає суперник, а здобуваємо це певними діями. Ми самі здобуваємо собі простір, можливості – і це результат і фізичної, і тактичної роботи. Саме це є однією зі складових, що відноситься до дуже серйозного футболу. Щодо другого запитання, то команда в нас дуже змінилася – прийшов цілий ряд футболістів, які досить швидко інтегруються в нашу гру. У той же час група людей, що в нас були, стали краще розуміти один одного і той стиль, у якому ми хочемо грати. І тому можу сказати, що ми зараз діємо значно якісніше, ніж це було в першій частині сезону".



"Я не можу сказати, що ця гра найкраща саме в таких глибоких тактичних і стратегічних речах. Якщо проаналізувати всі наші ігри, то я б сказав, що в тактичному плані найкращою нашою грою був матч із «Металістом», яким би дивним це вам не здалося. Мені дуже сподобалася та гра в тактичному розумінні. Там було дуже багато моментів, які ми можемо занести в актив і сказати, що ми змогли це зробити. А загалом, у кожній грі ми були різними, але різними в гарному сенсі, в правильному – були і тактично гнучкими хлопці, і в функціональному аспекті є рівень певний, що ми тримаємо", — цитує слова Григорчука офіційний сайт Шахтаря.

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