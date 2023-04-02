Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 2 квітня 2023 року, 15:00.
Чорноморець — Шахтар, ФК Шахтар
02 квітня 2023, 18:35
У матчі 19 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у гостях несподівано не зміг обіграти одеський Чорноморець (2:2).
Вже на восьму хвилину команди обмінялися голами: на гол Криськіва у складі "гірників", "моряки" відповіли влучним ударом Путрі з пенальті.
Потім на 19 хвилині свій дебютний гол за Шахтар забив Гочолеішвілі, але наприкінці першого тайму Салюк зрівняв цифри на табло.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець — Шахтар в УПЛ:
Чорноморець — Шахтар 2:2
Голи: Путря, 8 (пен.), Салюк, 41 — Криськів, 1, Гочолеішвілі, 19
Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Васильєв, Демченко — Бадібанга, Кузик (Авагімян, 70), Алефіренко — Хадіда (Юсов, 84).
Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі (Топалов, 72), Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Назарина — Конопля, Бондаренко (Келсі, 82), Судаков (Джурасек, 81), Криськів — Траоре (Сікан, 72).
Попередження: Хадіда, Путря, Васильєв, Юсов — Бондар, Назарина