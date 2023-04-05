Україна

Українському голкіперу потрібна допомога для лікування.

У колишнього воротаря українських клубів Сергія Литовченка виявлено рак. Про це повідомляє тренер Микита Черних.

35-річний українець має пройти курс хіміотерапії, і для цього йому потрібна фінансова підтримка, про яку оголосив Черних у своєму Instagram.

Останнім клубом футболіста був казахстанський Мактаарал, який він залишив у січні.

До цього Литовченко виступав за Волинь, Динамо Тбілісі, Чорноморець, Фенікс-Іллічівець, Акжайик, Кяпаз, Геліос, Нафтовик, Олімпік, Динамо Зугдіді, Львів, харківський Арсенал та Газовик.