Україну не прибрали зі спільної заявки на проведення ЧС-2030

Україна

Наша країна залишається кандидатом на мундіаль.

Не так давно у ЗМІ з'явилась інформація, що Україну ніби-то виключили зі списку країн, де могли бути проведені матчі Чемпіонату світу-2030.

Але прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта не підтвердив цю інформацію.

"У нас є амбіції організувати чемпіонат світу з футболу 2030 року разом з Іспанією, Марокко та Україною в рамках єдиної спільної заявки між двома берегами Середземного моря.

Заявка направлена ​​на організацію першого чемпіонату світу з футболу, який об'єднає за допомогою спорту та його найкращих цінностей два континенти — Європу та Африку", — сказав Кошта у коментарі CNN.