football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Євро-2024
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Чемпіонат світу
  • Фан-сектор

  • Україна

    05 квітня 2023, 19:27

    Україну не прибрали зі спільної заявки на проведення ЧС-2030

    Наша країна залишається кандидатом на мундіаль.

    НСК ОЛІМПІЙСЬКИЙ
    НСК ОЛІМПІЙСЬКИЙ 05 квітня 2023, 19:27

    Не так давно у ЗМІ з'явилась інформація, що Україну ніби-то виключили зі списку країн, де могли бути проведені матчі Чемпіонату світу-2030.

    Але прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта не підтвердив цю інформацію.

    "У нас є амбіції організувати чемпіонат світу з футболу 2030 року разом з Іспанією, Марокко та Україною в рамках єдиної спільної заявки між двома берегами Середземного моря.

    Заявка направлена ​​на організацію першого чемпіонату світу з футболу, який об'єднає за допомогою спорту та його найкращих цінностей два континенти — Європу та Африку", — сказав Кошта у коментарі CNN.

    Як раніше повідомляла британська газета The Times, Україна може прийняти матчі однієї з груп чемпіонату світу.

    Команди

    Україна

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Легія - Ракув - Фото Zagranie

    Роман Котляр

    04 апреля 2023Битва двух фаворитів за чемпіонство, яскрава нічия між володарем трофею та бронзовим призером і інші підсумки 26-го туру Екстракляси
    Підсумки 29-го туру АПЛ, Premier League

    Микита Євтушенко

    04 апреля 2023Тотальні провали Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, "Авада Кедавра" для Поттера та Роджерса: підсумки 29-го туру АПЛ
    Боруссія Дортмунд - Баварія Мюнхен - Getty Images

    Роман Котляр

    03 апреля 2023Дер Классікер, сенсаційна розгромна поразка Лейпцига у Майнці й інші підсумки 26-го туру Бундесліги
    А Довбик оформив хет-трик / ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    03 апреля 2023Український Голанд, осічка Шахтаря, провал Ворскли та ще один крок Зорі до чемпіонства: підсумки 19-го туру УПЛ
    The Athletic

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    30 марта 2023Як Аргентина виграла чемпіонат світу-2022: голос Мессі, щасливчик Агуеро та багато яловичини
    АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES

    Чтиво

    29 марта 2023Якщо Антоніо Конте мав рацію щодо "шпор", то як можна змінити клуб?
    Лех Познань проти Манчестер Сіті

    Роман Котляр

    28 марта 2023Найкращий євросезон в історії Леха Познань: 3:3 із Ювентусом та перемога над Манчестер Сіті
    Софьян Амрабат, фото: theathletic.com

    Чтиво

    27 марта 2023Софьян Амрабат: Уроки у тен Гага та ідеальний підкат проти Мбаппе
    Старт легенди / Getty Images

    Віталій Пасічний

    26 марта 2023“Саутгейт кричав неначе сирена”. Як Джеррард дебютував за збірну проти України
    Юліан Нагельсманн - Getty Images

    Роман Котляр

    25 марта 2023Дивне звільнення Нагельсманна та скептицизм щодо Тухеля: розбираємо сенсаційну відставку у Мюнхені
    Getty Images

    Україна

    23 марта 2023Шлях на Євро-2024: кілька способів відібратись на турнір та перепони для України
    Аргентина - чемпіон світу-2022, getty images

    Микита Євтушенко

    22 марта 2023Сльози Роналду і Неймара, шалена радість Аргентини та інше: ЧС-2022 у фотографіях
    Команда Барселони - Getty Images

    Роман Котляр

    21 марта 2023Барселона гарантувала чемпіонство у матчі проти заклятого ворога (?), чергова поразка Севільї і звільнення Сампаолі та інші підсумки 26-го туру Прімери
    Лукас Подольскі - Фото з Google

    Роман Котляр

    20 марта 2023Неймовірний камбек Гурніка з дублем Подольскі, Лех переміг у важливому протистоянні за єврокубки та інші підсумки 25-го туру Екстракляси
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    20 марта 2023Перша перемога Гоффенгайма з жовтня, Дортмунд лідер та інші підсумки 25-го туру Бундесліги
    Граніт Джака, Premier League

    Микита Євтушенко

    20 марта 2023Демарш Конте проти Тоттенгема, Арсенал підтримав Патріка Вієйра: підсумки 28-го туру АПЛ
    Знову засмучений Луческу /ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    20 марта 2023“Конопляний” скандал у Шахтарі, черговий програш Динамо та братська дуель — підсумки 18-го туру УПЛ
    Зідан, Анчелотті та Гвардіола, фото: Squawka

    Чтиво

    15 марта 202310 найкращих тренерів в історії Ліги чемпіонів
    підсумки 27-го туру АПЛ, Фото: instagram.com/lagvilava7

    Микита Євтушенко

    13 марта 2023Робін Гуд з Ліверпуля, бенефіс Троссара, Мудрик — не агент 007: підсумки 27-го туру АПЛ
    Баварія - Аугсбург - Getty Images

    Роман Котляр

    13 марта 2023Тур дербі у Німеччині та інші підсумки 24-го туру Бундесліги
    Після переможного голу динамівці підбігли до свого тренера / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    13 марта 2023Ювілей Луческу, черговий розгром від Шахтаря та дуже багато скандалів: підсумки 17-го туру УПЛ
    Шахтар — Феєнорд, фото ФК Шахтар Донецьк

    Ліга Європи

    10 марта 2023Шахтар — Феєнорд. Наші оцінки
    Мейсон Грінвуд, Getty Images

    Богдан Бондаренко

    08 марта 2023Піти не можна залишитись: Мейсон Грінвуд і його майбутнє в Манчестер Юнайтед
    підсумки 26-го туру АПЛ, Premier League

    Микита Євтушенко

    07 марта 2023Чемпіонський камбек Арсеналу, Ліверпуль привітав Магвайра з ювілеєм рекордним знищенням МЮ: підсумки 26-го туру АПЛ
    Динамо відновило сезон так, наче його перша частина і не закінчувалася / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    07 марта 2023Ганьба Динамо, скандальне суддівство і такий знайомий новачок: підсумки 16-го туру УПЛ

    Стрічка новин

    Україна. Новини

       