Україну не прибрали зі спільної заявки на проведення ЧС-2030

Наша країна залишається кандидатом на мундіаль.
НСК ОЛІМПІЙСЬКИЙ
05 квітня 2023, 19:27
Не так давно у ЗМІ з'явилась інформація, що Україну ніби-то виключили зі списку країн, де могли бути проведені матчі Чемпіонату світу-2030.
Але прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта не підтвердив цю інформацію.
"У нас є амбіції організувати чемпіонат світу з футболу 2030 року разом з Іспанією, Марокко та Україною в рамках єдиної спільної заявки між двома берегами Середземного моря.
Заявка направлена на організацію першого чемпіонату світу з футболу, який об'єднає за допомогою спорту та його найкращих цінностей два континенти — Європу та Африку", — сказав Кошта у коментарі CNN.
Як раніше повідомляла британська газета The Times, Україна може прийняти матчі однієї з груп чемпіонату світу.