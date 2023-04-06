Україна

Нападник продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.

Нападник ковалівського Колосу Тімур Тутєров підписав контракт із представником Чемпіоншипу Сандерлендом.

Як повідомляє офіційний сайт Колосу, клуби досягли трансферної угоди щодо 17-річного талановитого футболіста. Відомо також, що Тутєров захищатиме кольори молодіжного складу "чорних котів".

Гравець почав свої виступи за юнацьку команду Колосу у 15-річному віці. В першій частині поточного сезону відіграв у старті всі 15 матчів, в яких забив 7 голів.

Також він вже потрапляв до заявки основної команди ковалівців, але на поле не виходив.

Що стосується Санделенда, то клуб посідає 12 місце у Чемпіоншипі та проводить перший сезон у турнірі після повернення з Ліги 1.