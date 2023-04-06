Україна

Кіпер ковалівців вибився у лідери.

У рамках 19 туру української Прем'єр-ліги коваліський Колос зіграв у нульову нічию із харківським Металістом.

Цей матч став 19 у цьому сезоні для воротаря Колосу Євгенія Волинця. І дев'ять з них він провів "на нуль".

Таким Чином Волинець лідирує у цьому сезоні УПЛ за цим показником. До цього він мав однакову кількість "сухих" матчів із Анатолієм Трубіним з Шахтаря.



ТОП-5 воротарів за кількістю матчів "на нуль" в УПЛ у сезоні-2022/23:

1. Євгеній Волинець (Колос) — 19/9

2. Анатолій Трубін (Шахтар) — 17/8

3. Макс Валеф (Дніпро-1) — 14/7

4. Олег Мозіль (Металіст 1925) — 17/7

5. Руслан Нещерет (Динамо) — 12/5