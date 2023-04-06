Кіпер ковалівців вибився у лідери.
Євгеній Волинець, Колос
06 квітня 2023, 16:55
У рамках 19 туру української Прем'єр-ліги коваліський Колос зіграв у нульову нічию із харківським Металістом.
Цей матч став 19 у цьому сезоні для воротаря Колосу Євгенія Волинця. І дев'ять з них він провів "на нуль".
Таким Чином Волинець лідирує у цьому сезоні УПЛ за цим показником. До цього він мав однакову кількість "сухих" матчів із Анатолієм Трубіним з Шахтаря.
ТОП-5 воротарів за кількістю матчів "на нуль" в УПЛ у сезоні-2022/23:
1. Євгеній Волинець (Колос) — 19/9
2. Анатолій Трубін (Шахтар) — 17/8
3. Макс Валеф (Дніпро-1) — 14/7
4. Олег Мозіль (Металіст 1925) — 17/7
5. Руслан Нещерет (Динамо) — 12/5