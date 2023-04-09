Україна

Можливо, найцікавіша гра туру.

У рамках 20-го туру УПЛ Олександрія прийматиме Чорноморець.

ОЛЕКСАНДРІЯ – ЧОРНОМОРЕЦЬ

НЕДІЛЯ, 13:00. ОЛЕКСАНДРІЯ, НІКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Матч із Ворсклою зняв напругу з Руслана Ротаня та його команди (ну, однієї з трьох). Полтавський клуб був розгромлений – при тому що Олександрія реалізувала далеко не всі свої моменти. З іншого боку, для такої комфортної перемоги Ротаню довелося відступити від своїх принципів: віддати м'яч, грати на контратаках та карати суперника за високу лінію оборони.

Цікаво, чи це разова акція – чи тренер вже після п'яти ігор вирішив зробити обличчя команди простішим. Тікі-така, контроль м'яча – це все чудово, але в УПЛ важко довелося навіть де Дзербі, який мав склад принципово іншого рівня. І особливо це цікаво у контексті гри з Чорноморцем.

Одеський клуб у другому колі зняв найгірші побоювання щодо себе. Так, до зони вильоту всього два очки, але сама гра не залишає сумнівів, що до кінця чемпіонату цей відрив виросте – і виросте сильно. Григорчуку знадобилося півроку, щоб донести до гравців свої ідеї – але коли йому це вдалося, Чорноморець чисто за грою виявився на рівень вищим за всі сільські колективи. Думати про єврокубкову зону вже цього сезону, мабуть, занадто, але у боротьбі за виживання Чорноморець бере участь лише номінально. Шість очок на виїзді з Інгульцем та Вересом про це говорять досить промовисто.

Для вектора цієї гри важливо, яка команда віддасть м'яч. І Ротань, і Григорчук сповідують контроль м'яча, але ви вже знаєте, в якому стилі Олександрія здобула поки що єдину перемогу за нового тренера. Все, за великим рахунком, будується довкола персони Сергія Рибалки: якщо він вийде, це означатиме, що Ротань готовий віддати супернику володіння.

Окрема проблема – відсутність Іллі Путрі, який після завершення кар'єри Сергієм Кравченком навіть виводив команду з капітанською пов'язкою. Інших правих захисників у команді просто немає, це найдефіцитніша позиція в команді – тож цікаво, яку “латку" придумає Григорчук. Брагару – вінгер, але буквально у минулому матчі грав лівого захисника. Чи зможе він цього разу зіграти правого?

Історія протистояння

Загалом команди зіграли 19 матчів: вісім із них виграла Олександрія, всього п'ять – Чорноморець. Вдома статистика ще приємніша на користь Олександрії: при трьох перемог у неї всього одна домашня поразка.

Орієнтовні склади

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бабогло, Логінов, Цуріков — Рибалка — Кожушко, Мустафаєв, Ковалець, Третяков — Кулаков

Чорноморець: Непогодов — Брагару, Салюк, Гучек, Селін — Васильєв, Демченко — Бадібанга, Кузик, Алефіренко — Хадіда

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua