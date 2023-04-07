Україна

В колективі рівненської команди суттєві проблеми.

Верес в рамках підготовки до матчу чемпіонату України проти Руха провів чергове тренування, яке не обійшлось без інциденту.

Як повідомляє портал Спортивка, між Геннадієм Пасічем та Віталієм Дахновським відбулась серйозна бійка. Причини сутички остаються невідомими.

Також стверджується, що все це відбувалось за відсутності Юрія Вірта, який, за повідомленням джерела, захворів.

Вірогідно, атмосфера в команді через незадовільні результати в останніх матчах перебуває не найкращому рівні.

Матч Рух — Верес відбудеться 8 квітня. Початок — о 15:00. На Football.ua очікуйте текстову онлайн-трансляцію поєдинку.