Україна

Футболіст вважає, що поєдинок з рівненькою командою зіграє вирішальну роль в боротьбі за виживання.

Захисник Руху Роман Дідик поділився думками напередодні матчу з Вересом в чемпіонаті України.

"Підходимо з максимальним налаштуванням на цю гру, бо, можна сказати, це гра за 6 очок. Дуже важливий матч як для нас, так і для Вереса. Сподіваємося, що ми виявимося сильнішими.

Наш суперник – дуже хороша бойова команда, добре вибігає в контратаки. Протягом тижня під час занять наші тренери знайомлять нас зі сильними та слабкими якостями рівненської команди", - цитує гравця офіційний сайт Руху.

Наразі обидві команди перебувають в зоні вильоту.

Матч Рух — Верес відбудеться 8 квітня. Початок — о 15:00. На Football.ua очікуйте текстову онлайн-трансляцію поєдинку.