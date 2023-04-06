Україна

Львів'яни хочуть реабілітуватись після поразки в минулому турі від Зорі.

Півзахисник Руху Едсон поділився думками напередодні матчу з Вересом в УПЛ.

"Так, ми програли минулого матчу, але не повинні опускати руки. Продовжуємо працювати в позитивному настрої, думаємо лише про перемогу в матчі з Вересом. Необхідно підійти до гри насамперед психологічно сильними. На мою думку, саме це найважливіше", — цитує гравця офіційний сайт Руху.

Наразі обидві команди перебувають в зоні вильоту.

Матч Рух — Верес відбудеться 8 квітня. Початок — о 15:00. На Football.ua очікуйте текстову онлайн-трансляцію поєдинку.