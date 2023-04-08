Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та рівненський Верес.

Львівський Рух зіграє проти рівненського Вереса на полі Арени Львів у рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після поразки від луганської Зорі (0:3), залучив до стартового складу Слюсара до опорної зони, тоді як Мисик зіграє в центрі атакувальної ланки півзахисту.

Юрій Вірт, на тлі поразки від Кривбаса (1:2), використав із перших хвилин Лебеденка на лівому фланзі оборони, тоді як Кльоц долучиться до опорної зони, а Блізніченко зіграє праворуч у півзахисті.

Рух: Паньків — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Слюсар, Довгий — Климчук, Мисик, Соломон-Отабор — Карабін.

Запасні: Ледвій, Герета, Руніч, Джеферсон, Веремієнко, Холод, Кітела, Підгурський, Притула, Едсон, Сапуга, Альваренга.



Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Лебеденко — Кльоц — Блізніченко, Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Протасевич, Хондак, Квасний, Тишинінов, Шух, Вадовський, М. Шестаков, Коркодим, Савчук, Поворознюк.



Гра Рух — Верес почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.