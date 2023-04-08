Україна

Динамо Київ упевнено переграло Минай

Команда Мірчі Луческу може покращити власні позиції в боротьбі за другу сходинку.

Динамо Київ — Минай, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — Минай 2:0

Голи: Царенко, 35, Ванат, 62



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Беніто (Гармаш, 60), Царенко, Лонвейк — Ванат.



Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Н’ємчанінов — Шишка (Горін, 46), Вітенчук (Петько, 65) — Гечев, Твердохліб, Булеза — Коломоєць (Вишневський, 65).



Попередження: Яцик — Горін