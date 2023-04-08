Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 8 квітня 2023 року, 15:00.

У рамках 20 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар мінімально обіграв харківський Металіст.

Автором єдиного гола в цій зустрічі став півзахисник Артем Бондаренко, який і приніс до активу "гірників" три набрані очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Металіст в 20 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Шахтар — Металіст 1:0

Гол: Бондаренко, 64

Шахтар: Трубін — Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко — Степаненко — Криськів (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Судаков (Тотовицький, 90) — Сікан (Траоре, 61)

Металіст: Єрмолов — Романюк, Мізюк, Порох, Корраль, Чайковський (Панасенко, 70), Ралюченко — Картушов (Наумець, 63), Демченко, Бойчук — Прядун

Попередження: Бондар — Ралюченко