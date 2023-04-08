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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 8 квітня 2023 року, 15:00.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги львівський Рух розійшовся безгольовим миром із рівненським Вересом.

Аутсайдери чемпіонату вважали за краще отримувати дисциплінарні покарання, записавши до активу по червоній картці на команду, аніж вражати ворота один одного.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Верес в 20 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Рух — Верес 0:0



Рух: Паньків — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Слюсар (Притула, 68), Довгий — Климчук, Мисик (Едсон, 58), Соломон-Отабор — Карабін (Руніч, 46).



Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Лебеденко — Кльоц — Блізніченко, Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч — Гайдучик (М. Шестаков, 83).



Попередження: Карабін, Слюбик — Лебеденко



На 71-й хвилині був вилучений Олександр Лебеденко (Верес) (друге попередження).

На 90+2-й хвилині був вилучений Едсон Фернандо (Рух) (грубий фол).